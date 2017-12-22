Пленум ЦК КПРФ поддержал выдвижение Грудинина на выборы президента

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Член ЦК КПРФ Александр Ющенко заявил, что пленум поддержал выдвижение Павла Грудинина кандидатом в президенты на выборах в 2018 году. В субботу должен пройти съезд коммунистической партии, на котором будет утвержден кандидат от КПРФ.

Пленум Центрального комитета КПРФ поддержал выдвижение директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом в президенты России на выборах в 2018 году. Об этом сообщает РИА Новости.

"Только что пленум после обсуждения, после прений единогласно проголосовал за избрание председателем Высшего государственного Совета народно-патриотических сил Зюганова. И кандидатом на должность президента выдвинут Грудинин Павел Николаевич", - сказал член ЦК КПРФ Александр Ющенко.

При этом член президиума ЦК КПРФ Леонид Калашников подчеркнул, что Зюганов возглавит совет, который будет создан для того, чтобы помогать Грудинину в политической борьбе.

В субботу должен пройти съезд коммунистической партии, на котором будет утвержден кандидат в президенты от КПРФ.

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