В Москве стартовал традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество"

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Юбилейный, пятый по счету фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в Москве. Он продлится до 14 января и развернется на 80 площадках по всему городу. В этом сезоне фестиваль посвящен богатым театральным традициям столицы. На многих улицах и площадях появились подмостки, на которых для москвичей будут играть артисты не уличных, а настоящих театров из Москвы и других городов. А на Манежной площади пройдет шоу "12 месяцев", в котором смогут принять участие и зрители.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" уже пятый сезон радует москвичей, передает "ТВ Центр". В этот раз он получился максимально интересным. Развлечения на все вкусы. В самом центре столицы можно фотографироваться у необычных арт-объектов. Первое, что бросается в глаза, огромные шары, в которых идет снег. Но самое главное зимой не замерзнуть. Согреться можно горячими лакомствами, которые готовят на глазах покупателей. Хит сезона на Тверской - литовский пирог "шакотис" и чешские трдельники. А на Манежной площади теперь не развернуться — здесь густой лес из 350 елок.

Тверская площадь ждет театралов. Здесь в дни фестиваля будут идти спектакли. А еще на Тверской можно встретиться с Санта-Клаусом из Лапландии. Новый Арбат превратился в сноубординг-парк. Одной из первых с горки прокатилась бронзовый призер Олимпийских игр Алена Заварзина.

С наступлением сумерек настроение добавляет подсветка. Две тысячи километров гирлянд, растянутые на зданиях, мостах и памятниках, напоминают, что праздники уже совсем близко. Впервые фестивальная площадка развернулась в спальном районе, в Новых Черемушках. На официальное открытие праздника сюда приехал Сергей Собянин. Он добавил последние штрихи в украшение новогодней елки.

"Изюминкой" площадки в Черемушках стала большая жаровня, на которой готовят различные блюда. В торговых шале можно купить елочные игрушки и новогодние угощения. Для детей собрали 11-метровую рождественскую карусель и ледяную горку. Впереди - разнообразные мастер-классы по созданию новогодних украшений. Вместе с Дедом Морозом Сергей Собянин раздавал детям подарки из волшебного мешка.

Здесь же, в одном из теплых шале мэр встретился с представителями бизнеса и рассказал о пятилетних итогах фестиваля и выслушал предложения по дальнейшей организации торговли в столице.

"Этот фестиваль уже не только московский. К нам приезжают представители из самых различных стран. 16 стран представляют свои города. Конечно, немаловажно то, что наши площадки, наш фестиваль помимо праздника, который мы создаем для горожан, имеет экономическую направленность. В них участвуют сотни предприятий непосредственно на площадках. А за счет того, что мы на фестивали привлекаем огромное количество людей, около 60 миллионов, человек участвуют в наших фестивалях. То это, конечно, хороший драйвер для туристической отрасли, гостиничного хозяйства, общепита, торговли", - сказал Сергей Собянин.

В этом году фестиваль "Путешествие в Рождество" - это 83 площадки. Под празднование Нового года на целых три дня пешеходам отдадут половину Тверской улицы - от Маяковской до Манежной площади.

Екатерина Гоголева, Валерия Дзгоева, Михаил Федоров, Андрей Булычев, Владимир Черных. "ТВ Центр".