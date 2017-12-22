СБ ООН принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР

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Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР в ответ на проведенное испытание баллистической ракеты 29 ноября. Согласно резолюции, в отношении Пхеньяна введены ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки. Кроме того, СБ ООН потребовал от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов.

Совет Безопасности ООН принял решение ужесточить санкции в отношении КНДР в ответ на проведенное испытание баллистической ракеты 29 ноября. Соответствующий проект резолюции был подготовлен США и получил одобрение всех стран – членов Совбеза, в том числе России. Об этом сообщает РИА Новости.

СБ ООН осудил пуск ракеты, а также в ультимативной форме подчеркнул, что Северная Корея "не будет проводить дальнейших пусков с использованием технологии баллистических ракет, ядерных испытаний и любых других провокаций".

Согласно документу, против КНДР введены ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки. Кроме того, Совбез потребовал от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов.

Данный документ стал четвертой резолюцией по Северной Корее, принятой с начала года, и третьим решением об ужесточении санкций против страны за 12 месяцев.

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