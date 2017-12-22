Около 20 человек пострадали при столкновении поездов в Австрии

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В районе населенного пункта Крицендорф в Австрии произошло столкновение двух поездов. В результате происшествия перевернулись два пассажирских вагона. Пострадали как минимум 20 человек, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии.

Как минимум 20 человек пострадали при столкновении двух пассажирских поездов в Австрии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на австрийские СМИ.

По данным изданий, инцидент произошел в районе населенного пункта Крицендорф на севере от Вены. В результате происшествия два пассажирских вагона перевернулись. Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте аварии работают пожарные и спасательные службы страны. Они проводят эвакуацию пассажиров из поездов.

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