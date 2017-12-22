Массовое ДТП произошло в Адыгее в условиях густого тумана

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Густой туман и несоблюдение водителями безопасной скорости движения в сложных дорожных условиях стали причиной аварии с участием около 20 автомобилей в Адыгее в пятницу вечером. Об этом сообщили в республиканском управлении МВД. ДТП произошло на участке автодороги "Майкоп-Белореченск" в районе станицы Ханская. Погибших нет. Несколько человек получили травмы.

В Адыгее около 20 автомобилей столкнулись из-за густого тумана. Об этом говорится в сообщении на сайте республиканского управления МВД. В результате аварии погибших нет; несколько человек получили травмы.

ДТП произошло 22 декабря около 17:00 (время совпадает с московским – прим. ред.) на участке дороги "Майкоп-Белореченск" в районе станицы Ханская. В настоящее время движение организовано в объезд.

Причиной массового столкновения машин, как считают автоинспекторы, стало несоблюдение водителями безопасной скорости движения в сложных дорожных условиях.

По другой версии, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики, в Адыгее столкнулись семь легковых автомобилей из-за гололеда. В результате ДТП пострадали два человека, сказал собеседник агентства.

Видеозапись с места происшествия ранее опубликовали в соцсетях. Судя по фотографиям, которые появились в группе "Майкоп Адыгея" во "ВКонтакте", среди попавших в аварию машин - полицейский автомобиль.

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