Американка Хенриетта Фор станет главой ЮНИСЕФ

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Хенриетта Фор с 1 января следующего года сменит Энтони Лейка на посту главы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Ранее она работала в Агентстве США по международному развитию, занимала должности в различных подразделениях Госдепартамента, а также возглавляла Монетный двор страны.

Гражданка США Хенриетта Фор сменит Энтони Лейка на посту главы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Хенриетта Фор задействует свой опыт, работая ради детей в ЮНИСЕФ", - сказал Лейк. "Я знаю, что организация окажет ей поддержку, как когда-то она была оказана мне. Ее успех станет успехом ЮНИСЕФ, а значит и успехом детей", - отметил нынешний глава ЮНИСЕФ.

Хенриетта Фор должна приступить к выполнению своих обязанностей с 1 января 2018 года.

Ранее она работала в Агентстве США по международному развитию, а также занимала должности в различных подразделениях Госдепартамента. Кроме того, в прошлом Фор возглавляла Монетный двор США.