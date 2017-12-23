Трамп одобрил поставки противотанковых ракет на Украину

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План по предоставлению Украине противотанковых ракет Javelin одобрен президентом США Дональдом Трампом. Теперь план поставок будет направлен в конгресс, который в месячный срок должен будет рассмотреть его и передать на одобрение госдепартамента США.

Президент США Дональд Трамп одобрил план по предоставлению Украине противотанковых ракет Javelin. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь этот план будет направлен в конгресс, который за месяц должен рассмотреть его и передать на одобрение госдепартамента США.

В Госдепе также отметили, что было принято решение по поставкам Украине оборонительного вооружения в целях обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.