В Москве автобус с пассажирами врезался в уличный фонарь

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На востоке Москвы автобус врезался в мачту городского освещения. В результате пострадали четыре человека. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Автобус врезался в мачту городского освещения на востоке Москвы. В результате четыре человека получили травмы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД по Москве.

"Водитель рейсового автобуса на пересечении 2-й Владимирской улицы с Шоссе Энтузиастов не справился с управлением и наехал на мачту городского освещения", - сказал собеседник агентства.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.