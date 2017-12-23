ВСУ выпустили более 160 мин и снарядов по ДНР
Более 160 мин, снарядов и ракет РСЗО было выпущено украинскими силовиками по территории ДНР. Таким образом, украинские силовики вновь нарушили договорённости по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе.
Украинские силовики выпустили более 160 мин, снарядов и ракет РСЗО по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) за минувшие сутки. Об этом рассказал представитель Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает РИА Новости.
Таким образом, украинские силовики вновь нарушили договорённости по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе.
В полночь подразделения украинской армии открыли огонь по Ясиноватой и посёлку Гольмовский под Горловкой. Стрельба велась из миномётов и гранатомётов. Информация о пострадавших сейчас уточняется.
Командование ДНР сообщает, что обстрелы начались за час до вступления в силу так называемого "рождественского перемирия". Стороны конфликта в среду согласовали режим прекращения огня на период новогодних праздников в ходе заседания контактной группы в Минске.
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