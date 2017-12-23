Госдеп США подтвердил решение о передаче Украине противотанковых ракет

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Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине. Как сообщили в Госдепе США, это делается для защиты суверенитета и территориальной целостности страны. Речь, в частности, идёт о противотанковых комплексах. Восторженных комментариев от киевских властей пока не слышно. Зато они заявили, что якобы выиграли газовый спор с Россией.

Сначала CBS, а потом и AP со ссылкой на свои источники сообщили, что администрация президента Дональда Трампа все же одобрила поставки на Украину летального оружия. Хотя до официального подтверждения еще была надежда, что это очередной информационный вброс. Но чуть позже официальный представитель Госдепартамента все-таки подтвердила: американские противотанковые комплексы Javelin Киев все же получит, передает "ТВ Центр".

"Соединенные Штаты решили поставить Украине усиленные оборонительные возможности в качестве части наших усилий по оказанию помощи Украине по построению ее долговременных оборонительных возможностей для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также для отражения дальнейших агрессий", - рассказала представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Вот только вряд ли это будет способствовать мирному урегулированию ситуации в Донбассе и выполнению Киевом минских договоренностей, которые Украина откровенно саботирует. Правда, там сейчас обсуждают совсем другую новость. Накануне свое окончательное решение по газовому спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" вынес Стокгольмский арбитраж. Его текст пока не опубликован. Оттого и трактуют его каждая сторона по-своему. Вот, например, украинская версия.

"Нафтогаз" получил положительное решение по всем пунктам. В соответствии с этим решением была полностью отменена позиция "бери или плати" на сумму более 45 миллиардов долларов, которая является следствием контракта – так называемого контракта госпожи Юлии Тимошенко", - отметил глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Кобелев.

"Я считаю, что это историческая победа. Все считали, что защищать интересы Украины надо бегая по телевизионным шоу. По моему указанию правительство Яценюка, Гройсмана продемонстрировало блестящее исполнение – очень мало говорили, но очень много делали, что привело к победе по всем пунктам", - отметил президент Украины Петр Порошенко.

А вот, что насчет решения Стокгольмского арбитража заявили в российской газовой компании.

"Арбитраж в своем окончательном решении обязал НАК "Нафтогаз Украины" уплатить в пользу "Газпрома" сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере двух миллиардов долларов. Украинская сторона также должна выплатить проценты по просроченным платежам. При этом принцип "бери или плати" остается в силе", - отметили в "Газпроме".

Кто в итоге победил, пока не очень понятно. Текст решения суда до сих пор не опубликован. И возможно Порошенко поспешил успокоить всех насчет победы и спасения страны от дефолта, который Украине и так пророчат без оглядки на газовый спор, что тянулся с 2014 года. Хотя эта спешка президенту Украины все-таки на руку. Как никак - это хороший пиар, в условиях когда оппозиционный политик Михаил Саакашвили наступает на пятки, собирая один многотысячный митинг за другим и уже ратуя за досрочные президентские выборы.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".