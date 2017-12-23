Путин сыграл в матче Ночной хоккейной лиги у стен Кремля

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Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел у стен Кремля. Вместе с ним на лед вышли игроки сборной Советского Союза Вячеслав Фетисов и Павел Буре. Также в игре приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу и народный артист России Игорь Бутман.

Президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. Встреча прошла в пятницу поздно вечером на Красной площади, сообщает "ТВ Центр".

Вместе с президентом на лёд у стен Кремля вышли прославленные игроки сборной Советского Союза - Вячеслав Фетисов и Павел Буре. Компанию им составили министр обороны Сергей Шойгу, а также народный артист России Игорь Бутман.

Глава государства, который по традиции вышел под номером 11, отметился несколькими забитыми шайбами. В перерывах президент вместе с другими игроками отдыхал в кафе. Матч собрал сотни зрителей, которые гуляли в этот момент в центре столицы.

Ночная хоккейная лига была организована в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Главная цель турнира - развитие любительского спорта.