Предвыборный штаб Грудинина возглавит Зюганов

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Кандидатом в президенты от КПРФ может стать директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин. Сегодня проходит съезд коммунистической партии. Решается вопрос о его выдвижении. Кандидатуру Грудинина 22 декабря рекомендовало высшее руководство КПРФ. Бессменный лидер коммунистов Геннадий Зюганов возглавит предвыборный штаб.

Главная интрига последних дней решается в субботу. Кандидатом от КПРФ на этих президентских выборах будет не Геннадий Зюганов, а с большой долей вероятности Павел Грудинин. Во всяком случаи его фамилия единственная в бюллетене для голосования на партийном съезде, передает "ТВ Центр".

Само голосование уже завершилось, и сейчас комиссия подсчитывает все "за" и "против". В пятницу кандидатуру Грудинина рекомендовал пленум ЦК КПРФ. Павлу Грудинину 57 лет. Он трижды избирался депутатом Московской областной Думы. Более 20 лет руководит Подмосковным "Совхозом имени Ленина". Предприятие в самой КПРФ неоднократно называли образцовым. Грудинин - беспартийный и это, уверены многие, поможет ему помимо традиционного электората коммунистов привлечь других избирателей. Среди минусов, прочем, называют то, что Грудинин, в отличии от Зюганова, не так известен в стране.

"В последнюю неделю, когда огромное количество людей из Челябинска, из Свердловска, из Краснодара, ну и с других территорий мне звонят, приходят. Представляете, даже один парень из Архангельска добрался и, значит, нашёл меня вечером и до 12 ночи проговорили. Поэтому я думаю, что вот тут главное не известность, главное - все знают КПРФ. И все поддерживают эту программу. Не могут бедные люди поддерживать программу олигархов", - отметил Грудинин.

Лидер компартии Геннадий Зюганов при этом примет активное участие в избирательной кампании. Он возглавил Совет народно-патриотических сил, по сути, штаб кандидата в президенты. Коммунисты уже выдвигали другого кандидата в 2004-м. Это был Николай Харитонов. На этот раз кандидатуру Грудинина предложил сам Зюганов. "Другого выхода у него не было" - тут же заявили критики председателя компартии, приводя данные ВЦИОМа. Если бы выборы прошли уже в эти выходные, свои голоса за Зюганова готовы были отдать лишь чуть больше 3% опрошенных. А значит, коммунисты своё привычное второе место уступили бы лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. В связи с чем, и потребовалось провести рокировку. Сам Зюганов, впрочем, все это называет домыслами.

"Я возглавляю высший совет, по сути дела объединённую политическую структуру, которая будет формировать весь кадровый состав. Это с точки зрения политики - мы восстанавливаем многие формы политики Советской системы. Не так - один пальцем ткнул, а вечером всех выгнал", - рассказал председатель КПРФ.

Съезду КПРФ также предстоит принять ряд процедурных документов в том числе рассмотреть предвыборную программу.

Тем временем свои документы в ЦИК уже подали кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский и представитель "Партии Роста" Борис Титов. Им предстоит сбор подписей. А вот парламентским партиям этого делать не нужно. Поэтому лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".