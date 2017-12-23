Семья с ребенком-инвалидом осталась без дома в Волгограде

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Руины вместо частного дома. В Волгограде семья с ребёнком-инвалидом оказалась без крыши над головой. Уехали в гости, а когда вернулись - обнаружили, что дом снесли. Под завалами - все вещи и документы. Таинственной историей уже заинтересовалась прокуратура.

Жительница Волгограда Людмила Скворцова показывает свой паспорт, в котором стоит штамп о прописке по адресу Одесская улица, 104. И сам дом. Точнее развалины, уже покрытые снегом, передает "ТВ Центр".

"Вот здесь был коридор, стояла машинка, на зиму она отключалась, так вода на улице, вот холодильник, все видно. Вот игрушки, детская комната. Сейчас все под снегом. Вот стена кирпичная", - отметила Людмила Скворцова.

Это дом был на две семьи. Одна из которых - Скворцовых. Людмила рассказывает, что вместе с мужем и ребенком отправилась в гости. Соседи через пару дней неожиданно перебрались в квартиру, в новостройку. А потом приехала спецтехника, и дом сравняли с землей. Семья Скворцовых вернулась уже на развалины. В произошедшем женщина винит соседей и компанию застройщика, которая рядом возводит многоэтажки, куда и переехала вторая семья. По документам якобы взяли ипотеку. В строительной фирме все обвинения отвергают. Уверяют, что земельный участок, где стоял частный дом, им не нужен. И что-либо там строить никто не планировал.

"Не может быть никакой ошибки, потому что мы работаем в соответствии с проектной документацией и просто так ехать и сносить какие-то другие строения мы не в праве, и мы не могли. Это какое-то безумие поехать и снести чей-то объект", - заявил представитель застройщика Евгений Симонов.

Охранники стройки говорят, что ничего не знают. Дом сносили, но кто именно это делал - неизвестно. И ругаются с хозяйкой развалин.

Как выяснилось, ни земельный участок, ни дом не были оформлены в частную собственность, хотя обе семьи по закону могли это сделать уверяют и в прокуратуре, и в администрации района. Был только технический паспорт на строение и домовая книга с прописанными людьми.

"У них вообще была крыша новая. У нас крыша была старая, потому что денег нет. Но у нас не протекала в дом. У нас было все нормально", - рассказала Людмила Скворцова.

По словам представителя администрации, от предложенного временного жилья Людмила Скворцова отказалась. Вместе с мужем и младшим ребенком (старший - в Москве), живут сейчас у родственников. Тех, кто снес дом, ищет полиция. Свою проверку начала прокуратура.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".