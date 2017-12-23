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В Европе произошли две крупные железнодорожные аварии. В Австрии пассажирский поезд врезался в пустую электричку. Пострадали более 20 человек. В Испании поезд врезался в металлический отбойник на конечной станции. Травмы получили около 40 человек.

Сразу две крупные железнодорожные аварии произошли в Европе. Более 20 человек пострадали в Австрии. Там пассажирский поезд врезался в пустую электричку, сообщает "ТВ Центр".

От удара несколько вагонов перевернулись. Люди оказались заблокированы внутри, выбраться им помогали спасатели и пожарные. В эвакуации задействовали два вертолёта. У пострадавших - ожоги разной степени тяжести и ушибы. Шестеро находятся в тяжёлом состоянии. Причины ЧП сейчас выясняются. На месте работают железнодорожные службы.

А в Испании поезд врезался в металлический отбойник на конечной станции. Травмы получили около 40 человек, двоих - госпитализировали. По предварительным данным, у состава могли отказать тормоза.