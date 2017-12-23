В Германии эвакуировали посетителей двух рождественских ярмарок

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В двух городах Германии полицейские эвакуировали всех посетителей центральных рождественских ярмарок – в Бонне и Франкфурте-на-Майне. Причина в подозрительных предметах, обнаруженных под ёлками.

В Германии сразу в двух городах полицейские эвакуировали всех посетителей центральных рождественских ярмарок. Тревогу забили из-за подозрительных предметов, обнаруженных под ёлками, сообщает "ТВ Центр".

На рынок в Бонне незадолго до закрытия прибыли эксперты-взрывотехники. Площадь была оцеплена. После изучения объекта выяснилось, что находка не представляет опасности. Похожая ситуация произошла и во Франкфурте-на-Майне. Там также пришлось эвакуировать посетителей городской ярмарки из-за опасной коробки. Саперы приняли решение взорвать её. Позже полицейские сообщили, что подозрительный предмет оказался анонимной посылкой с пожертвованиями для бездомных, который жители спрятали под ёлкой.