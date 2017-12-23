Россия узнала о попытках нарушить ситуацию в Сирии после вывода ВКС

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Спецпосланник президента страны по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что в Сирии начались попытки дестабилизировать ситуацию после вывода основной части ВКС. По его словам, не всем нравится то, что Россия сейчас возглавила процесс политического урегулирования в САР.

В Сирии начались попытки дестабилизировать ситуацию после начала процесса вывода основной части Воздушно-космических сил России. Об этом заявил спецпосланник президента страны по Сирии Александр Лаврентьев, передает РИА Новости.

"Такие попытки мы, конечно, отмечаем", — ответил он на вопрос, есть ли угроза проведению конгресса национального диалога Сирии со стороны отдельных сил и будут ли попытки дестабилизировать ситуацию в Сирии после вывода основной части российских ВКС.

По его словам, не всем нравится то, что Россия сейчас возглавила процесс политического урегулирования, а также процесс борьбы с запрещенным в нашей стране "Исламским государством".

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