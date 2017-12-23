Нарышкин рассказал о неоднократном взаимодействии спецслужб России и США

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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что российские и американские спецслужбы неоднократно взаимодействовали для предотвращения терактов. По его словам, успешная операция в Санкт-Петербурге - не единственный пример.

Российские и американские спецслужбы неоднократно взаимодействовали для предотвращения терактов, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Это сотрудничество поставлено на регулярную основу, это [предотвращение теракта в Петербурге] не единственный эпизод", - сказал Нарышкин.

"Конечно, мы взаимодействуем на антитеррористическом канале и обмениваемся оперативной информацией на регулярной основе", - приводит его слова ТАСС.

Также Нарышкин высоко оценил взаимодействие между разведками России и США, но не стал раскрывать детали, какими именно данными ЦРУ поделилось с российскими спецслужбами в случае с недавним предотвращением теракта.

"Это [предоставление информации] - очень много: получить вовремя оперативную, сигнальную информацию с тем, чтобы на основе этой информации провести уже дальнейшую скрупулезную работу", - отметил глава СВР.

По его словам, взаимодействие между и разведками, и органами безопасности разных стран, в том числе, взаимодействие с нашими коллегами в Соединенных Штатах строится вполне конструктивно.

"Конечно, есть резервы, но, тем не менее, мы вполне позитивно оцениваем эту работу", - подчеркнул Нарышкин.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за информацию ЦРУ, которая позволила задержать группу террористов, готовившую взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга и в других людных местах.