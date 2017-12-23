Кадыров обрадовался блокировке своего аккаунта в Instagram

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал блокировку своего аккаунта в Instagram. По его словам, это было сделано по указанию властей США. Однако возмущаться произошедшим чеченский лидер не стал, отметив, что остался доволен этой ситуацией.

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram оказался заблокирован. Однако чеченский лидер отметил, что остался доволен произошедшим. По его мнению, это было сделано по указанию властей США.

"В ночь на субботу исчезла моя страница в Instagram. От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Instagram и их покровителей в Белом доме. Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в Instagram и Facebook более четырёх миллионов", - написал Кадыров в своем аккаунте в Telegram, передает "Интерфакс".

Он добавил, что его аккаунт имел официальный статус, и социальная сеть обязана была обеспечить безопасность от взломов. "Мы ради интереса обратились в службу поддержки, но ответ не последовал. Ясно, что никто иной практически не смог бы приложить к этому руку", - отметил он.

По его словам, "странно выглядит демарш Instagram, который до сих пор пытался делать видимость независимости от официального Вашингтона".

"И почему-то он последовал сразу же после публикации санкций Минфина США. В соцсетях они могут заблокировать страницы, но имя Рамзана Кадырова никогда не заблокируют ни они и ни их хозяева", - написал Кадыров.

Чеченский лидер отметил, что его аккаунты в социальной сети "ВКонтакте", а также Twitter и мессенджере Telegram продолжат работать.