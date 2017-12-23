Грудинин официально выдвинут кандидатом в президенты от КПРФ

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Павел Грудинин выдвинут кандидатом от КПРФ на выборы президента в 2018 году. Таково решение съезда партии. Его зарегистрируют до Нового года.

Съезд КПРФ проголосовал за выдвижение директора подмосковного предприятия "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина кандидатом на выборы президента России в 2018 году. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Съезд КПРФ уже очевидно открыто проголосовал за кандидатуру КПРФ", - отметил политик. По его словам, предстоит еще тайное голосование, передает ТАСС.

По словам зампредседателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, партия зарегистрирует своего кандидата в президенты до Нового года. "У нас есть возможность подать документы и готовиться к регистрации еще до Нового года. Уверены, что в новый год мы сможем войти уже с зарегистрированным кандидатом в президенты России от КПРФ - Павлом Николаевичем Грудининым", - сказал Афонин.

Кандидатуру Грудинина 22 декабря рекомендовало высшее руководство КПРФ. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов возглавит предвыборный штаб.