Путин назвал масштабы бедности в России унизительными

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Президент России Владимир Путин заявил, что уровень бедности в стране надо снижать. По его словам, ее масштабы унизительны. Глава государства подчеркнул, что опираясь на рост экономики необходимо таргетировать бедность, как это было с инфляцией.

Президент России Владимир Путин считает, что в стране необходимо обеспечить перемены и приумножить достижения для обеспечения ее достойного будущего.

"Необратимость достижений и перемен - это наша готовность ответить на глобальные вызовы, защитить российскую государственность, жизнь и безопасность людей от угроз и потрясений, создать условия для роста и благополучия граждан", - сказал президент, выступая на XVII съезде партии "Единая Россия".

По его словам, то, каким будет будущее, зависит от того, удастся ли обеспечить необходимость перемен, сберечь и приумножить то, что было достигнуто за последние годы, передает "Интерфакс".

"Чтобы наш народ, чтобы Россия продолжались, мы должны преодолеть демографические провалы... Именно на это направлены наши новые меры поддержки материнства и детства... Вся политика должна быть направлена на сбережение нации. Здравоохранение, новые школы, современная среда для жизни, хорошая экология, ЖКХ и дороги...удобное качественное жилье, доступное для миллионов граждан", - подчеркнул он.

Также президент России заявил о необходимости снижения уровня бедности в России. Он добавил, что нынешние масштабы унизительны.

"Нам, безусловно, нужно продолжить работу по снижению количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, снизить бедность, уровень и массовость, масштаб которой представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества", — приводит РИА Новости его слова.

Российский лидер добавил, что такая ситуация "просто унижает людей".

"Нетерпимой должна быть ситуация, когда человек с востребованной профессией, квалификацией за свой труд получает мизерную зарплату, буквально сводит концы с концами", — сказал президент.