"Гражданская инициатива" выдвинула Собчак кандидатом в президенты

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В субботу партия "Гражданская инициатива" определилась со своим кандидатом на пост президента. Им стала телеведущая Ксения Собчак, которая официально вступила в ряды политического объединения.

Со своим кандидатом на пост главы государства в субботу определилась партия "Гражданская инициатива". На предвыборном съезде решался вопрос о выдвижении Ксении Собчак, передает "ТВ Центр".

Популярная телеведущая считает себя так называемым кандидатом "против всех". Ранее она проводила переговоры с несколькими партиями демократической направленности. В ходе съезда Собчак официально вступила в ряды "Гражданской инициативы". Телеведущая рассказала о своём видении развития страны.

"Правда и свобода - две вещи, которые могут спасти нашу страну, вывести её из чудовищного кризиса и вернуть её в наш родной европейский дом. Россия - европейская страна. Мы географически, исторически и культурно являемся частью Европы. И у нас нет с вами никакого другого пути, кроме европейского", - заявила кандидат в президенты России.