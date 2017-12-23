Снегопад вызвал коллапс в Греции

В Афинах парализовано движение. На дорогах возникли многокилометровые пробки. Также в нескольких регионах Греции из-за снежных заносов перекрыто движение по многим трассам.

В Греции первый зимний снегопад парализовал движение в столице. На дорогах километровые пробки, сообщает "ТВ Центр".

Самый крупный затор образовался на автомагистрали Афины – Ламия. Там очередь из машин растянулась почти на 20 километров. Люди на несколько часов оказались заблокированы в своих автомобилях. Сразу в нескольких регионах из-за снежных заносов перекрыто движение по многим трассам. Ограничения также действуют и на море - на время шторма закрыты три крупных греческих порта.