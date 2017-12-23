В Москве проходит новогодняя ёлка "Мечты сбываются"

Теги: Общество дети новый год

В столице проходит благотворительная ёлка под названием "Мечты сбываются" для детей-сирот, а также мальчиков и девочек с особенностями развития. Акция организована при поддержке Общероссийского народного фронта и благотворительного фонда "Линия сердца".

Новогодняя сказка для детей-сирот, а также мальчиков и девочек с особенностями развития. В Москве проходит благотворительная ёлка под символичным названием "Мечты сбываются", передает "ТВ Центр".

Под музыкальное сопровождение оркестра перед маленькими зрителями выступают артисты кремлёвского балета и других творческих коллективов. А специально приглашённые мастера дают ребятам уроки по аквагриму, рассказывают о секретах изготовления ёлочных украшений и, конечно, вручают подарки к Новому году. Акция организована при поддержке Общероссийского народного фронта и благотворительного фонда "Линия сердца".

"Фонд оказывает поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья, деткам в тяжелой жизненной ситуации, сиротам, мы помогаем в их физической, психологической реабилитации. Мы же все должны понимать, возможности людей безграничны, только сами мы можем поставить себе какие-то барьеры, а дети, дети - это наше будущее, и только от нас самих зависит, какое оно будет это будущее. И наш фонд старается сделать так, чтобы наши дети были счастливы, чтобы они мечтали и их мечты сбывались", - отметила руководитель благотворительного фонда "Линия сердца" Валентина Шумилова.