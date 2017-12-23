Медведев: "Единая Россия" окажет Путину поддержку на выборах

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В Москве проходит съезд "Единой России". Премьер-министр и председатель партии Дмитрий Медведев подтвердил, что она поддерживает Владимира Путина на выборах президента в 2018 году. Также он поручил создать пул наблюдателей на выборах от "Единой России".

В Москве в субботу проходит съезд партии "Единая Россия". 23 декабря заключительный день. В столице собралось около 2,5 тысяч человек со всей страны.

Делегаты от региональных отделений, руководители министерств и ведомств, депутаты Госдумы. А также представители органов власти, эксперты и учёные. Главная тема - итоги реализации программы партии, с которой она шла на выборы в парламент в прошлом году.

В заседании принимает участие президент России Владимир Путин. Участники съезда поддержали его в качестве кандидата в президенты. Глава государства будет баллотироваться как самовыдвиженец.

Приветствуя собравшихся, Владимир Путин отметил: то, что уже удалось сделать - это лишь фундамент. Надо ставить новые амбициозные задачи. И кардинальным образом обновить инфраструктуру страны.

Премьер-министр и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев подтвердил, что партия поддерживает Владимира Путина на выборах президента в 2018 году, сообщает ТАСС.

"В этом году партии исполнилось 16 лет. И все эти годы у нее был один бесспорный лидер. Лидер, который объединяет самых разных людей. Объединяет Россию. Тот, кому доверяет и кого поддерживает абсолютное большинство граждан нашей страны - Владимир Владимирович Путин", - сказал Медведев на съезде "Единой России".

По его словам, партийцы "уже давно и твердо определили", кому окажут поддержку. Также он поручил создать пул наблюдателей на выборах от "Единой России".