Меркель и Макрон призвали вернуть военных из России в СЦКК

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали вернуть российских военных в Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе. Лидеры считают, что центр "играет важную роль в усилиях по поддержке наблюдателей ОБСЕ и соглашения о перемирии".

Российским военным следует вернуться в Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе. Об этом заявили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Лидеры считают, что центр "играет важную роль в усилиях по поддержке наблюдателей ОБСЕ и соглашения о перемирии", передает ТАСС.

Кроме того, они призвали ускорить работу по политическим аспектам, оговоренным в Минских соглашениях. "Они подчеркивают необходимость ускорить работу над реализацией политических мер, как это было предусмотрено Минскими договоренностями, включая амнистию, особый статус, местные выборы и внесение изменений [в украинскую конституцию]", - говорится в их совместном заявлении.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские военные вернутся в СЦКК режима прекращения огня в Донбассе только в случае прекращения провокаций Киева.

В четверг президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Ангелой Меркель. Лидеры согласились продолжить обсуждение вопросов, решение которых необходимо для возобновления полноценной работы СЦКК в Донбассе.