Матвиенко: решение о поставках оружия втянет США в конфликт на Украине

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Решение Вашингтона о поставках оружия Киеву втянет США во внутренний конфликт Украины, а еще нанесет вред попыткам его разрешения. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, это очень большая ошибка Соединенных Штатов.

США совершили большую ошибку, приняв решение о поставках оружия Киеву, уверена председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.

"Я думаю, что это - очень большая ошибка США. Таким образом они втягиваются во внутриукраинский конфликт со всеми вытекающими последствиями", - приводит ее слова ТАСС.

Она добавила, что "такого рода решениями наносится большой вред попыткам мирного разрешения этого тяжелого внутриукраинского кризиса".

Решение США прокомментировал и замглавы МИД России Сергей Рябков. По его мнению, Вашингтон зашел слишком далеко, разрешив поставки Украине вооружений прямого поражающего действия.

"США в определенном смысле переступили черту, объявив о намерении передавать Украине вооружения прямого поражающего действия. Теперь уже не в рамках коммерческих контрактов, что американские компании втихую делают давно, а по государственной линии", - отметил он.

По словам дипломата, США пытаются представить себя "посредником". "Никакой он не посредник, он - пособник в разжигании войны", - подчеркнул замминистра.

"Для начала" заговорили о ракетных комплексах Javelin. Вопрос - что дальше? В любом случае, американское оружие способно привести к новым жертвам в соседней с нами стране, к чему мы не можем оставаться равнодушными", - добавил он.

Ранее стало известно, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине. В Госдепе США сообщили, что это делается для защиты суверенитета и территориальной целостности страны. Речь, в частности, идёт о противотанковых комплексах.

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