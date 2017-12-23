Секретарем Генсовета "Единой России" избран Турчак

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Вице-спикер Совфеда Андрей Турчак избран на пост секретаря Генсовета "Единой России". За его кандидатуру проголосовал 151 член Генсовета. Семь голосов были отданы за его соперника Ивана Квитка.

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, который исполнял с октября 2017 года обязанности секретаря Генсовета "Единой России", избран на этот пост. Об этом сообщает ТАСС.

Избрание секретаря одного из руководящих органов партии произошло на заседании Генсовета в рамках 17-го съезда единороссов в субботу.

За его кандидатуру проголосовал 151 член Генсовета. Еще один кандидат - глава Межрегионального координационного совета партии по Уральскому федеральному округу, депутат Госдумы Иван Квитка - получил семь голосов.

Основной темой XVII съезда партии, который проходит с 22 по 23 декабря на ВДНХ, стали выборы президента России 18 марта 2018 года. В работе съезда задействованы около 2,5 тысяч участников и гостей.

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