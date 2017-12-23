Собянин открыл Дом культуры на ВДНХ

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В Москве после реставрации открылся павильон №84, Дом культуры на ВДНХ. В торжественном мероприятии принял участие мэр города Сергей Собянин. Также в павильоне состоялось праздничное представление для детей из многодетных и малообеспеченных семей из Северо-Восточного округа столицы. Глава города поздравил их с наступающим Новым годом.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл павильон №84, Дом культуры на ВДНХ, после реставрации. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В ходе торжественного открытия в павильоне состоялось праздничное представление для детей из многодетных и малообеспеченных семей из Северо-Восточного округа столицы. Сергей Собянин поздравил их с наступающим Новым годом.

"ВДНХ продолжает жить и развиваться. Здесь ни на минуту не останавливаются работы по реконструкции, реставрации памятников культуры. Таким памятником, замечательным, является этот Дом культуры. За свою историю, за свои 60 лет не изменил своего назначения. Единственное, что он, конечно, пришел в значительную ветхость. Мы провели реставрацию, и сегодня здесь снова жизнь. Здесь много детишек, много людей, которые пришли для того, чтобы получить заряд бодрости, знаний, культуры. Этот Дом, я надеюсь, будет культурным центром ВДНХ", - сказал мэр Москвы.

Также он выразил благодарность реставраторам, принимающим участие в работе над Домом культуры и пожелал всем гостям праздника радости в Новый год, хорошего настроения и удачи.

В пресс-службе мэрии сообщили, что отреставрированный павильон сохранил свое прежнее назначение. Здесь будут проводится культурно-досуговые и образовательные мероприятия, работать творческие кружки и секции для детей.

Во время реставрационных работ был восстановлен фасад здания, воссоздана лепнина внутри и снаружи, деревянные элементы интерьера. Кроме того, рабочие переложили инженерные коммуникации и приспособили помещение к современным условиям. В порядок привели и территорию возле здания.

Павильон является объектом культурного наследия федерального значения.