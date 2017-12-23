У павильона "Космос" ВДНХ возвели гигантские горки для тюбинга

Теги: Москва собянин вднх

Мэр столицы Сергей Собянин на ВДНХ осмотрел комплекс тюбинговых горок "Ракета". По его словам, эта тюбинговая горка, возможно, самая большая в мире. Также он поздравил посетителей ВДНХ с наступающим Новым годом.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел комплекс тюбинговых горок "Ракета" на ВДНХ. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"ВДНХ не устает поражать своих посетителей. В прошлые годы был открыт самый большой каток в мире. Сейчас открыта самая большая тюбинговая горка, и не только в Москве, но и наверное самая большая горка в мире. Замечательный объект, который позволит ВДНХ жить не только летом, но и зимой. Тысячи людей посещают ВДНХ, радуются зиме", - отметил Собянин.

Кроме того, он поздравил посетителей ВДНХ с наступающим Новым годом. "Я думаю, что ВДНХ на новогодние праздники также будет одним из самых популярных объектов", - подчеркнул мэр столицы.

Тюбинговую горку "Ракета" построили перед павильоном "Космос" вокруг макета ракетоносителя "Восток-1". У горки есть два склона – 20 и 12 метров высотой. Скатиться по ней можно на 120 метров (малый склон) и 180 метров (большой склон). Для удобства посетителей тюбинги на стартовые площадки доставляются при помощи бугельного подъемника.

Кроме того, в тюбинговом парке есть фудкорт и работает рождественская ярмарка.

При проектировании и строительстве комплекса были применены самые современные технологии, благодаря которым горкой могут пользоваться как взрослые, так и дети. Также он может работать и в сильные морозы, и в оттепель.