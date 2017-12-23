Мужчина получил ножевое ранение в ходе конфликта на юге Москвы

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В результате конфликта между двумя мужчинами в московском районе Чертаново Центральное один из них получил ножевое ранение. Пострадавший доставлен в травмпункт с незначительными ранами.

Конфликт произошел между двумя мужчинами в московском районе Чертаново Центральное. В результате один из участников нанес оппоненту ножевое ранение, передает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел на улице Красного Маяка, у дома №4 корпус №2. Один из участников конфликта парковал автомобиль, а второй начал мешать ему это делать и обрушился с критикой из-за действий водителя. В результате автолюбитель вышел из машины и нанес ножевое ранение своему оппоненту.

Пострадавший был доставлен в травмпункт с незначительными ранами. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.