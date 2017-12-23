Пранкеры дозвонились до постпреда США при ООН Хейли

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Российские пранкеры Vovan и Lexus дозвонились постпреду США при ООН Никки Хейли и представились премьер-министром Польши Матеушом Моравецким. От его имени они, в частности, обсудили с Хейли решение США по Иерусалиму, голосование в СБ ООН по резолюции о необходимости борьбы с героизацией нацизма.

Известные российские пранкеры Алексей Столяров (Lexus) и Владимир Кузнецов (Vovan) связались с постпредом США при ООН Никки Хейли от имени польского премьера Матеуша Моравецкого. Запись разговора опубликована на видеохостинге YouTube, передает РИА Новости.

В ходе разговора они обсудили решение США по Иерусалиму, голосование в Совбезе ООН по резолюции о необходимости борьбы с героизацией нацизма, договоренности между Вашингтоном и Киевом о поставках летального оружия, а также российский проект "Северный поток — 2". Кроме того, одной из тем стало преследование экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Украине. На многие вопросы американский постпред отвечала общими фразами. Тем не менее, были в 12-минутном диалоге и конкретные заявления.

"Мы стараемся их [украинские власти]поддерживать по многим вопросам. У нас очень тесные связи, и мы стараемся совместными усилиями отодвинуть Россию в вопросе Крыма", - рассказала она.

Также Хейли подчеркнула, что основой американо-украинских отношений является безоговорочная поддержка Киева во всем, что касается российско-украинских противоречий.

Говоря о Саакавшили, пранкер попросил поддержать политика и "надавить" на власти Украины, так как уверен, что дело экс-президента сугубо политическое. Дипломат согласилась с тем, что преследование Саакашвили носит политический характер, но добавила, что США стараются не вмешиваться во внутреннюю политику.

Также пранкеры рассказали постпреду США при ООН о выборах на острове Биномо, в которые якобы вмешивалась Россия. Название острова они выдумали и отметили, что он находится в Южно-Китайском море. На вопрос о том, знает ли Хейли о существовании такого острова, постпред ответила утвердительно.

"Мы предупреждены об этом и очень пристально наблюдаем за ситуацией. Думаю, мы будем продолжать наблюдение, как мы и делаем в вопросах, касающихся Южно-Китайского моря", - отметила она.

Кроме того, постпред пообещала узнать "реальную позицию США" по "проблеме Биномо", чтобы вернуться к этому вопросу позже.