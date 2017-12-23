Порошенко рассказал о своих планах на летальное оружие из США

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Летальное оборонительное оружие из США необходимо Украине для "защиты украинских воинов и мирного населения", заявил президент этой страны Петр Порошенко. По его словам, использовать его для наступления Киев не будет.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что Киев действительно получит летальное оборонительное оружие из США. По его словам, информацию подтвердил в телефонной беседе госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Как и договаривались с президентом Donald J. Trump, без лишнего шума, спокойно, Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации было подтверждено во время моего вчерашнего разговора с госсекретарем Рексом Тиллерсоном", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Также президент подчеркнул, что американское оружие необходимо украинским военным "не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также для эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН".

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила о решении Вашингтона поставить Киеву "продвинутые оборонительные средства". Это произойдет в рамках усилий по укреплению обороноспособности страны.

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