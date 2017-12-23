Во "Внуково" экстренно сел самолет Utair

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Самолет авиакомпании Utair вылетевший из Москвы в Махачкалу, вернулся в аэропорт "Внуково". Причина в непродолжительном сбое в работе индикатора топлива. В результате инцидента никто не пострадал.

В столичный аэропорт "Внуково" вернулся самолет авиакомпании Utair, который следовал из Москвы в Махачкалу.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, это произошло из-за непродолжительного сбоя в работе индикатора топлива, в результате инцидента никто не пострадал.

"При выполнении рейса командир воздушного судна принял решение вернуться из-за некорректного отображения индикации топлива. При снижении индикация восстановилась. Посадка во Внуково прошла в штатном режиме. Ситуация полностью контролировалась экипажем", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в компании уточнили, что самолет уже приземлился во "Внуково". На его борту находилось 109 человек. Пассажиров пересадят на резервный борт.