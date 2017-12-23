Число жертв оползней и наводнений на Филиппинах возросло до 200

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До 200 человек возросло число погибших в результате оползней и наводнений на Филиппинах. Они были вызваны тропическим штормом на юге страны.

Число жертв оползней и наводнений, которые были вызваны тропическим штормом "Кай Так" на юге Филиппин, достигло 200 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о 133 жертвах и 150 пропавших без вести.

Сейчас на территории страны открыты 608 центров эвакуации. Они могут разместить 44 тысячи человек. "Кай Так" стал 26 по счету тихоокеанским циклоном в Азии с начала этого года.