В Копенгагене наркодилер по ошибке сел в машину полиции вместо такси

В Копенгагене наркодилер перепутал полицейскую машину с такси. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на датские правоохранительные органы.

По их данным, дилер спешил домой с партией конопли, и из-за спешки перепутал автомобили.

I går nat ville en hashhandler fra Christiania hurtigt hjem og han satte sig i en taxa. Overraskelsen var stor, da han opdagede, at det var en politibil han var steget ind i. Betjentene var glade for at se ham, da han havde ca. 1.000 joints på sig. Han slap med en bøde #politidk