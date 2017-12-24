КНДР отвергла резолюцию СБ ООН о санкциях, расценив ее как акт войны

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Северная Корея отвергла принятую Советом безопасности ООН резолюцию по оказанию давления на республику. Как заявили в МИД КНДР, Пхеньян расценивает документ как грубое вмешательство в суверенитет страны и как акт войны, разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом.

Северная Корея отвергла резолюцию Совета безопасности ООН о санкциях в отношении республики. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление МИД КНДР, распространенное северокорейскими СМИ.

"Мы полностью отвергаем состряпанную США и пресмыкающимися перед ними силами санкционную резолюцию как грубое вмешательство, попирающее суверенитет нашей республики, как акт войны, разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом", - говорится в документе.

Северокорейский МИД заявил, что страна продолжит развивать ядерное вооружение, чтобы достичь реального баланса сил с США и избежать шантажа, враждебных действий и ядерных угроз со стороны Вашингтона. Представитель дипломатического ведомства отметил, что Соединенным Штатам придется отказаться от враждебности в отношении КНДР и научиться сосуществовать со страной, обладающей ядерным вооружением, если они хотят жить в безопасности. По его словам, страны, которые проголосовали за резолюцию Совбеза, "будут нести всю ответственность за последствия и дорого заплатят за то, что они сделали".

Совет безопасности ООН в пятницу единогласно принял новую резолюцию о оказанию давления на Северную Корею. Документ стал ответом на новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".