КНДР отвергла резолюцию СБ ООН о санкциях, расценив ее как акт войны
Теги: Политика оон ядерная программа сша кндр санкции совбез
Северная Корея отвергла принятую Советом безопасности ООН резолюцию по оказанию давления на республику. Как заявили в МИД КНДР, Пхеньян расценивает документ как грубое вмешательство в суверенитет страны и как акт войны, разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом.
Северная Корея отвергла резолюцию Совета безопасности ООН о санкциях в отношении республики. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление МИД КНДР, распространенное северокорейскими СМИ.
"Мы полностью отвергаем состряпанную США и пресмыкающимися перед ними силами санкционную резолюцию как грубое вмешательство, попирающее суверенитет нашей республики, как акт войны, разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом", - говорится в документе.
Северокорейский МИД заявил, что страна продолжит развивать ядерное вооружение, чтобы достичь реального баланса сил с США и избежать шантажа, враждебных действий и ядерных угроз со стороны Вашингтона. Представитель дипломатического ведомства отметил, что Соединенным Штатам придется отказаться от враждебности в отношении КНДР и научиться сосуществовать со страной, обладающей ядерным вооружением, если они хотят жить в безопасности. По его словам, страны, которые проголосовали за резолюцию Совбеза, "будут нести всю ответственность за последствия и дорого заплатят за то, что они сделали".
Совет безопасности ООН в пятницу единогласно принял новую резолюцию о оказанию давления на Северную Корею. Документ стал ответом на новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".
Новости по теме Ситуация вокруг КНДР
-
22 декабря 2017
СБ ООН принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР
-
16 декабря 2017
Небензя жестко ответил Климкину на заседании Совбеза ООН
-
15 декабря 2017
Тиллерсон: ситуация вокруг КНДР никак не изменилась с начала года
-
15 декабря 2017
Россия усомнилась в стремлении США решить проблему КНДР мирным путем