Володин призвал СМИ сдержанно освещать террористическую деятельность

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал СМИ проявлять сдержанность в подаче информации о террористической деятельности. По его словам, нагнетание со стороны средств массовой информации может спровоцировать экстремистские настроения в обществе.

СМИ должны проявлять сдержанность в подаче информации о террористической деятельности. Об этом на межпарламентской конференции по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В форуме принимают участие главы парламентов Афганистана, Пакистана, Ирана, Турции, Китая и России.



"Шагом в этом направлении могло бы стать принятие в рамках ООН концепции "добровольных контртеррористических ограничений СМИ и официальных лиц. Она предполагает сдержанность СМИ в вопросе информационного нагнетания, способного спровоцировать экстремистские настроения в обществе", - передает слова Володина ТАСС.