Россия направила гуманитарную помощь пострадавшим от шторма Филиппинам

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Россия отправила партию гуманитарной помощи населению Филиппин, пострадавшему от удара мощного тропического шторма. Автоколонна МЧС доставила в порт Владивостока восемьдесят тонн продуктов и строительных материалов. Оттуда груз направили на острова, в провинции, где самая сложная ситуация.

Разрушительный циклон, который обрушился на Филиппины, принёс ураганный ветер и проливные дожди. Стихия вызвала многочисленные наводнения и сходы селевых потоков. Они сметали на своём пути целые деревни. По данным "ТВ Центра", в списке жертв уже более двухсот человек. Почти столько же числятся пропавшими без вести.

Всего несколько часов назад бурный селевой поток смыл большую деревню, в которой проживали около 2000 тысяч человек. Местные власти утверждают, они оповещали о приближающейся стихии, но многие жители просто проигнорировали призыв покинуть дома.

Тропический шторм "Кай Так" обрушился на Филиппины в четверг. Порывы ветра до 80 метров в секунду сносили дома, валили столбы и деревья. А из-за мощных ливней огромные жилые кварталы на южном острове Минданао ушли под воду. Улицы превратились в полноводные реки, передвигаться по ним сейчас можно только на лодках. К поиску уцелевших немедленно приступили спасатели, военные и волонтеры, но под завалами чаще обнаруживают тела погибших. Число жертв, по данным полиции, уже превысило 200 человек. Еще около 150 числятся пропавшими без вести.

"Здесь было 103 дома. Но теперь почти все смыло водой. Все их пожитки, средства к существованию уничтожены. На данный момент к нам обратились 90 пострадавших семей. Все они размещены в центрах эвакуации", - рассказал спасатель Вик Мар.

Сейчас пункты временного размещения готовы принять около 44 тысяч человек, при том, что помощь требуется почти тремстам тысячам филиппинцев. Переполнены и местные больницы. Сюда доставляли спасенных пассажиров и команду парома, которые отважились в непогоду выйти в море из прибрежного города Реал. На огромных волнах судно перевернулось – спастись не сумели пять человек. Около 250 выживших почти два часа боролись за жизнь, пока их не подобрали военные.

"Спасательные жилеты не подошли по размеру. Каждый раз как поднималась волна, мне приходилось приподнимать ребёнка еще выше. Мы держались за сумки, чтобы оставаться на плаву", - рассказал местный житель Джон дель'Асул.

"Я выпал из лодки и попытался выплыть. Но когда, наконец, оказался на поверхности, то моей жены нигде не было. Я просто плакал и плакал", - рассказал выживший Рубен Солтура.

По прогнозам метеорологов, шторм "Кай Так" отступит от Филиппин в понедельник. Ущерб, нанесенный местным жителям и инфраструктуре, составил больше 10 миллионов долларов.

Егор Киселёв, Анна Пешехонова, "ТВ Центр"