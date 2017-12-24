Интерпол отменил розыск Яценюка

Теги: Политика россия яценюк украина розыск

Интерпол отменил розыскной циркуляр в отношении Арсения Яценюка. Об этом заявили в Нацполиции Украины.

Накануне бывшего премьера страны задержали в аэропорту Женевы по запросу России, но после проверки документов он был отпущен, рассказал "ТВ Центр".

Яценюка обвиняют в участии в боевых действиях в Чечне. Он проходит по уголовному делу, которое возбуждено по фактам нападения на российских военнослужащих в середине 90-х и в 2000 году. Судя по показаниям одного из украинских националистов, боевики запрещенной в России УНА-УНСО прибыли в Чечню через территорию Грузии. После этого был образован вооруженный отряд "Викинг", в который входил и Яценюк.