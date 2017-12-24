В Омск прибыл борт МЧС с оборудованием для диагностики здания после взрыва

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В Омске аварийные бригады устраняют последствия взрыва бытового газа в жилом доме. В воскресенье утром в местном аэропорту приземлился борт МЧС с мобильным комплексом "Струна". С его помощью специалисты проведут диагностику здания.

Накануне на 10-м этаже новостройки взорвался баллон с газом. По данным прокуратуры он, был установлен незаконно.

Ударная волна выбила внешние бетонные панели. Пострадала хозяйка квартиры, её доставили в больницу с ожогами и переломами, рассказал "ТВ Центр". Всех жильцов дома эвакуировали. Людей разместили в местной гостинице. Последствия ЧП устраняют более ста человек и 40 единиц техники.

В воскресенье в Омске пройдёт заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как сообщили в мэрии города, средства на восстановление новостройки выделят из резервного фонда.