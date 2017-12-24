В результате ДТП с туристическим автобусом в Коми пострадали 12 человек

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В результате ДТП в республике Коми пострадали 12 человек, в их числе четверо детей. Утром в воскресенье там перевернулся туристический автобус.

Как выяснил "ТВ Центр", по предварительным данным, причиной ДТП стал гололёд. Водитель не смог удержать машину на спуске и вылетел в кювет. Автобус перевернулся.

Всего в салоне находились 50 человек. Они направлялись в Пермь из Великого Устюга. Все пострадавшие доставлены в больницы, врачи сообщили, что у большинства из них ушибы и лёгкие травмы. На месте аварии продолжают работать следователи.