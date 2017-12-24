Десятки рейсов из-за непогоды отменили в аэропортах Москвы и Петербурга

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Нулевая видимость, сильный ветер и метель. Непогода, бушующая в центральном регионе России, внесла свои коррективы в расписание работы аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга.

Столичные "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" из-за снегопада перенесли и отменили десятки рейсов, отметил "ТВ Центр". Взлётно-посадочные полосы чистят в усиленном режиме.

В петербургском "Пулкове" лётное поле уже очищено, но есть другая проблема – сильный боковой ветер. Многие пилоты просто не рискуют заходить на посадку в таких условиях. В МЧС предупредили, такая погода продержится до вечера. Жителей обеих столиц призвали быть внимательнее.