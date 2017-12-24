Собянин пообещал еще больше открытий на ВДНХ

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Образовательный центр, объединяющий науку и искусство. На главной выставке страны – ВДНХ – после реставрации открылся Дом культуры. На церемонии присутствовал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что за последние годы, павильоны ВДНХ начали приобретать новую жизнь, сохраняя при этом свой исторический облик. Мэр также поделился планами предстоящей работы.

Главный досуговый центр ВДНХ – так на протяжении более 60 лет своего существования называли Дом культуры, расположенный на территории выставочного комплекса. 84-й павильон никогда не менял своего функционального назначения. Разве что вывеска за эти годы немного видоизменялась, отметил "ТВ Центр". В самом начале это был Колхозный дом культуры.

"ВДНХ продолжает жить и развиваться. Она даже живет активной жизнью зимой. Здесь сделана самая большая тюбинговая горка, самый большой каток, который пользуется популярностью. И ни на минуту не останавливаются работы по реконструкции, реставрации памятников культуры. Таким памятником замечательным является и этот Дом культуры, который за свою историю, за свои 60 лет не изменил своего назначения", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В 84-м павильоне в советские годы концентрировались лучшие достижения совхозов и колхозов в области просвещения. Работала небольшая библиотека, две учебные лаборатории – животноводческая и растениеводческая. Здесь выступала творческая интеллигенция и самодеятельные коллективы, демонстрировались научно-популярные фильмы.

"Мы провели здесь реставрацию и сегодня здесь снова жизнь. Здесь много детишек, много людей, которые пришли для того, чтобы получить заряд бодрости, знаний, культуры. Этот дом, я надеюсь, будет культурным центром ВДНХ. Я благодарю всех реставраторов, которые приняли участие", - сказал Собянин.

Павильон за более чем полувековую историю сильно обветшал. Поэтому реставрация была капитальной. Поменяли кровлю, обновили инженерные коммуникации, воссоздали элементы лепного декора.

Свою новую жизнь Дом культуры начал с детских новогодних праздников.

"Я вам гарантирую, с каждым годом ВДНХ будет еще краше. Закончат благоустройство, будет ландшафтный парк. Город героев, который сейчас строится. Достраивается павильон "Космос", который будет самым современным космическим павильоном в мире. Поэтому здесь много еще открытий предстоит", - пообещал мэр.

После реставрации Дом культуры ВДНХ не только сохранит свою историческую культурную функцию. Здесь начнет работу образовательный центр для школьников.

Екатерина Гоголева, Валерия Дзгоева, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр"