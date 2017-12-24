Как готовятся к Рождеству европейские страны

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Рождественский сочельник отмечают католики и протестанты во всём мире. Яркие гирлянды, множество разноцветных огней и, конечно же, новогодние ярмарки. Городские улицы европейских стран сказочно преображаются.

Его, конечно, не раз видели на оленьей упряжке, но чтобы на верблюде или и вовсе в одном бассейне с акулами – такого, кажется, еще никогда не было. Юные посетители от такой встречи с Санта-Клаусом в восторге. И за жизнь главного рождественского персонажа, похоже, не переживают, отмечает "ТВ Центр". На то он и волшебник, в конце концов.

Да и когда же еще случиться чуду, как ни в сочельник, сочли жители Испании. Рождественская лотерея – главная национальная забава вот уже две сотни лет подряд. Выиграть можно несколько сотен тысяч евро. Увесистый приз здесь и назвали соответствующе.

"Я собираюсь выиграть “Толстяка”, это точно! Стою здесь с 9:30 прошлой ночи и уже половина цифр как минимум у меня есть", -пояснил один из участников розыгрыша.

На что потратить выигрыш всегда найдется. Взять хотя бы деликатесы к праздничному столу. Во Франции, например, традиционные угощения точно обойдутся недешево.

А ведь в списке еще и подарки: себе и близким. Рождественский шопинг – обязательная часть праздничной программы. В практичной Германии, например, по статистике чаще всего дарят сертификаты, деньги и книги. За скидками спешат в торговые центры, за настроением – на уличные ярмарки.

Даже строгий Дефанс, и тот поддался рождественской магии. В центре делового квартала Парижа сегодня не интересуются курсами валют, не узнают стоимость акций. Традиционные деликатесы, подарки, сладости – вот самый ходовой товар.

Здесь каждого есть чем удивить. Вот нежнейшие макаронс – традиционные пирожные на основе миндальной муки. Но специально для праздника – с небанальными вкусами.

А это – рождественская классика. Изготовленные вручную фигурки для вертепа, воспроизводящие сцену появления на свет Младенца Иисуса. Вертепы накануне праздника обязательно устанавливают в каждом храме. А совсем миниатюрные копии создают дома.

Такой словенской традиции пока всего пара десятилетий. Но она уже собирает десятки тысяч поклонников. В знаменитых известняковых пещерах – их общая длина 24 километра – разыгрывают сцены из Евангелия. 150 исполнителей, 16 площадок вдоль всего пути.

Ровно в полночь к этому хору присоединятся еще сотни тысяч голосов. В католических и протестантских соборах начнется главная служба, знаменующая наступление Рождества. Чуда, вера в которое не ослабевает вот уже больше двух тысяч лет.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра"