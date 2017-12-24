Володин заявил об отсутствии межпарламентского диалога между Россией и США

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Парламенты России и США не ведут диалога. По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, все заявления американских законодателей известны их российским коллегам из СМИ, однако обсудить их парламентариям из России не с кем.

Россия и США не ведут межпарламентского диалога. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

"Диалог - это не подход наших коллег из конгресса. Парламент - это место для диалога, место для дискуссий. Межпарламентское сотрудничество - это диалог, он не ведется", - сказал он.

По его словам, российские законодатели знают из СМИ обо всех решениях американских коллег, однако у них нет второй стороны для диалога.