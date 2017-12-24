ГИБДД Москвы призвала водителей быть осторожными во время снегопада

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Госавтоинспекция столицы призвала водителей быть осторожными во время снегопада. В московском управлении ГИБДД попросили автомобилистов соблюдать безопасную дистанцию, выбирать безопасную скорость движения и избегать резких торможений.

Водителей в Москве призвали быть осторожными во время снегопада. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения", - говорится в сообщении.

Кроме того, автомобилистам рекомендовали проверить работу тормозной системы, уровень незамерзающей жидкости и исправность световых приборов. Пешеходов также призвали быть осторожными и рекомендовали использовать в одежде светоотражающие элементы.

"Передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности", - пояснили в ГИБДД.

В пресс-службе МВД Московской области заявили, что личный состав подмосковной ГИБДД готов оказать помощь водителям, а также обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники для очистки дорог.