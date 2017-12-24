Следовавший в КНДР поезд частично сошел с рельсов в Приморье

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В Приморском крае у тепловоза поезда, следовавшего в Северную Корею, сошла с рельсов колесная пара. В трех вагонах состава находились 55 человек, никто из них не пострадал. В настоящее время аварийно-восстановительные работы завершены, поезд направился к месту назначения. Задержка составила 30 минут.

В Приморье частично сошел с рельсов направлявшийся в Северную Корею поезд. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В десяти километрах от станции "Хасан" Дальневосточной железной дороги произошел сход одной колесной пары тепловоза пассажирского поезда №651, в трех вагонах которого находились 55 человек", - сказал он.

Состав направлялся из Уссурийска в северокорейский город Туманган. Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время аварийно-восстановительные работы завершены и поезд убыл к месту назначения. Задержка составила полчаса.