Главные события 2017 года в Москве

Теги: Общество москва новый год

Последние дни уходящего года – отличный повод вспомнить о событиях, которыми нам запомнится 2017-й. Москве в этом смысле есть чем гордиться. Реализовано сразу несколько крупных проектов, появились новые общественные пространства и зоны отдыха, открыты станции метро и транспортные развязки. Столица стала чуть уютнее, чуть современнее, чуть ярче.

Зеленые ограждения без преувеличения можно назвать символом Москвы в 2017 году, отмечает "ТВ Центр". Кого-то они раздражали, кто-то не обращал внимания, но в результате все остались довольны.

Апогеем стало открытие парка "Зарядье". Огороженный пустырь наконец преобразился. Это место в самом сердце столицы посетили уже более 2 миллионов человек. Эксперты ЮНЕСКО назвали "Зарядье" лучшим проектом реновации и бережного использования культурного пространства в центре мегаполиса. Еще бы, невероятный ландшафт с разными климатическими зонами, медиакомплекс, концертная площадка, парящий мост, в конце концов. У стен Кремля настоящий оазис.

Яблони, клены, рябины, березы, сирень и черемуха появились и на Садовом кольце – более двух тысяч деревьев. На Смоленском бульваре – липы. Летом они защитят пешеходную зону от пыли летящей с проезжей части. Вообще пешеходы в этом году получили массу привилегий. Взять хоть уникальный маршрут – 17 километров обустроенных дорожек и тротуаров вдоль Москвы реки через парки и исторические места.

Большую Никитскую называют самой музыкальной из всех столичных улиц. Консерватория, Дом композиторов. Алексей Рыбников черпает здесь вдохновение.

"Всегда можно прийти сюда и окунуться в свою молодость. Все, что было неопрятно – все убрано и сейчас тут улица, можно сказать, образцовая. Все дома с иголочки, мы видим для пешеходов, замечательное пространство и замечательное покрытие. Сейчас вот скользко, а мы не боимся упасть", - рассказал композитор, народный артист России Алексей Рыбников.

Площадь Тверской заставы тоже освободилась от многолетних заграждений. Сюда вернулись и Максим Горький, и трамваи. Общественному транспорту в центре вообще дали "зеленый свет". Так что теперь даже в обычном рейсовом автобусе можно встретить медийную персону.

"Мы поняли с женой, что нам легче на автобусе. До театра ехали минут пять и обратно две минуты, он идет в противоход движению, свободная полоса", - рассказал ведущий ток-шоу "Право голоса" Роман Бабаян.

Построено 117 километров дорог, 28 эстакад и развязок. Растет и московская подземка – теперь и до окраин города добраться не проблема. Жители столичных Раменок о метро в пешей доступности когда-то могли только мечтать.

Покупать билеты в метро стало не обязательно – можно пройти с помощью браслета или кольца. Еще удобнее стали поезда. На линии метро вышел состав "Москва" – тихий и вместительный. Сел и даже не заметил, как доехал до нужной станции. До "Лужников" к примеру. Они тоже стали яркой деталью уходящего года. Яркой в прямом смысле слова. Крыша футбольной арены превратилась в медиаэкран. Фасад остался прежним, а вот начинку заменили полностью.

"Лужники преобразились. Сейчас это современный стадион, как и должна быть лучшая арена страны", - отметил футболист Александр Кержаков.

Стадион с успехом прошел испытание Кубком конфедераций. Полные трибуны и незабываемые впечатления. И путь Россия не вышла из группы. Можно попробовать отыграться на чемпионате мира летом 2018 года. А пока москвичей беспокоят дела насущные.

Реновация. Сколько копий поломано в спорах, сколько страхов и надежд породило обсуждение этого нового проекта, сравнимого по масштабу разве что с застройкой Москвы в 60-х годах. Только на первом этапе переселение из "хрущевок" в комфортабельные жилые комплексы коснется 120 тысяч человек. Дальше – больше.

Еще одно слово, с которым будет ассоциироваться прошедший год – аномалия. В мае на столицу обрушился небывалый по своей разрушительной силе ураган. Ветер валил деревья, срывал крыши и сбивал людей с ног. Эти кадры облетели все мировые ленты новостей.

В июне ветхозаветный ливень настиг Москву. Уровень рек поднялся до критических отметок. Солнце все лето пряталось от москвичей. А тут еще и загадочный замор рыбы в Химкинском водохранилище. Впрочем, в аномальной природе этого события многие сомневаются, но ведь и виновника обнаружить не удалось. А вот источник недавней "газовой атаки" на Москву вычислен. Им оказался полигон твердых бытовых отходов "Кучино" в Балашихе. Москва пообещала области помощь в рекультивации.

Анти-персона года – Мара Багдасарян. За документальным сериалом с ней в главной роли следила вся страна. Выходка за выходкой, судебное заседание за судебным заседанием. Вину не признавала, без водительского удостоверения ездила, обязательные работы, назначенные судом, прогуливала. По последней информации, в скором времени ей вернут право управления транспортным средством. Похоже, зрителей ждет очередной сезон саги.

А вот настоящие звезды блистали в этом году на сцене Большого театра. Балет "Нуреев" называют одним из главных культурных событий не только России, но и мира. Над постановкой о выдающемся танцовщике ХХ века Рудольфе Нурееве работали композитор Илья Демуцкий, хореограф Юрий Посохов и режиссер Кирилл Серебренников, который с 23 августа находится под домашним арестом. На премьеру он прийти не смог. Но спектакль, определенно, подарил ему частицу свободы.

"Вы знаете, когда в конце спектакля, совершенно непроизвольно, у большого количества людей я просто спрашивал, подкатывает ком к горлу. При том, что это формат оперы, формат балета, это говорит о многом. Это говорит о силе воздействия искусства", - отметил журналист, музыкальный критик Артур Гаспарян.

Культурная жизнь столицы в этом году была богата на события. Долгожданная и до дрожи знакомая "Оттепель". Выставка проходила сразу в трех музеях. В Пушкинском поселились графические герои Гойи и Дали. В Третьяковке можно было насладиться работами Зинаиды Серебряковой. Многие из этих картин привезли в Россию впервые. Наверное поэтому перед входом выстроилась очередь.

Кстати, очередь – это тоже явление, благодаря которому запомнится уходящий год. И днем и ночью люди непрерывным потоком шли в храм Христа Спасителя, чтобы поклониться святыне. Мощи Николая чудотворца привезли в Москву из итальянского города Бари. Христиане верят, что Николай исполняет желания. Кто-то просил новую квартиру, кто-то удачу и здоровье. По одной из версий, святой является прообразом Деда Мороза. Так что, в эти предновогодние дни всему, что было загадано, самое время сбыться.

Виктор Прокушев, Арсений Калашников, Олег Суменков, "ТВ Центр"