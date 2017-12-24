Как избежать несчастных случаев с пиротехникой
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Неотъемлемый атрибут новогодних праздников - петарды, салюты и прочая пиротехника. Правда нередко вместо ярких позитивных эмоций они оставляют совсем другие ощущения. Врачи даже ведут печальную новогоднюю статистику - считают тех, кто получил ожоги, тяжёлые травмы и даже лишился рук или ног.
По статистике, несчастные случаи с пиротехникой чаще всего происходят из-за несоблюдения техники безопасности, однако никто не застрахован от некачественных изделий. Подробнее - в репортаже "ТВ Центра".