Как избежать несчастных случаев с пиротехникой

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Неотъемлемый атрибут новогодних праздников - петарды, салюты и прочая пиротехника. Правда нередко вместо ярких позитивных эмоций они оставляют совсем другие ощущения. Врачи даже ведут печальную новогоднюю статистику - считают тех, кто получил ожоги, тяжёлые травмы и даже лишился рук или ног.