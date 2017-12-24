Кандидатом в президенты от "Коммунистов России" стал Максим Сурайкин

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Съезд партии "Коммунисты России" выдвинул своего лидера Максима Сурайкина кандидатом на пост президента страны. Сразу же после выдвижения лидер партии направился в Центральную избирательную комиссию, чтобы подать заявление.

Кандидатом в президенты от "Коммунистов России" стал лидер партии Максим Сурайкин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на итоги голосования на съезде партии.

После тайного голосования в воскресенье Сурайкин направился в Центральную избирательную комиссию для подачи заявления. Помимо лидера партии свою кандидатуру просил внести бывший член "Коммунистов России" Виктор Перов, однако делегаты съезда единогласно проголосовали против.

"Коммунисты России" - непарламетская партия. Таким образом ей нужно собрать не менее 100 тысяч подписей в поддержку своего кандидата.